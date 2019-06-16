Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti
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Kırıkkale'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (4)YAŞLI ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİSulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle yıkılan 2 katlı ev ile birlikte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Öztürk ile eşi Fatma Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından Çankırı...
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
'de sele kapılan çift, hayatını kaybetti (4)
YAŞLI ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ Sulakyurt
ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde sağanak nedeniyle yıkılan 2 katlı ev ile birlikte sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Öztürk
ile eşi Fatma Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından Çankırı Devlet Hastanesi
morgundan alınarak köye getirildi. Köyde meydanında ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer
, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik
, çiftin İstanbul
'da yaşayan 4 çocuğu ile birlikte yakınları katıldı. Cenaze namazı önce Vali Sezer, Öztürk çiftinin yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk çifti köy mezarlığında toprağa verildi.
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