Kırıkkale'de servis araçları Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında servis araçları denetlendi.

İl Salgın Denetim Merkezi ve jandarma ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında gerçekleştirdikleri denetimde, servis araçlarını tek tek durdurdu.

Araçlarda maske kullanımı, el dezenfektanı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyum ve oturma düzenlerini kontrol eden ekipler, eksiği olan servis sürücülerini ikaz ederek, tekrarlanması halinde ceza yazılacağını belirtti.

Ekipler, sürücü ve araç içerisindeki vatandaşlara genel Kovid-19 kurallarına uyulması konusunda da uyarıda bulundu.