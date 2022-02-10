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Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı

10.02.2022 11:44
Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu bir işçi öldü, 8 işçi yaralandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu bir işçi öldü, 8 işçi yaralandı.

Ö.Y. idaresindeki 51 AAL 352 plakalı işçi taşıyan minibüs, Çelebi ilçesi Tilkili köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Hanifi Öztürk (48) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan H.Ö. (36), Y.K, R.E. (33), M.Ö. (52), R.Ş. (40), İ.A. (31), O.E. (52) ve B.A. (28) ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı

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Kırıkkale, Çelebi, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de servis minibüsünün devrildiği kazada 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı - Son Dakika
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