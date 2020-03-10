Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Kırıkkale Belediyesine ait servis ve cenaze araçlarında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kırıkkale'de servis ve cenaze araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Kırıkkale Belediyesine ait servis ve cenaze araçlarında virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı vatandaşların hizmetinde olan araçlarda virüs ve bakterilere karşı tedbir amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince püskürtme yöntemiyle araçların ilaçlanarak virüslere karşı önlem alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dezenfekte işlemlerinin ardından yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Temizlikte vatandaşların temas ettiği tutamaklar, borular ve koltuklar hijyenik hale getirilmiş oldu.

Dünyada da söz konusu olan üst solunum yolu enfeksiyonu riski nedeniyle ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Toplu taşıma alanlarının dışında ibadethanelerde, okullarda ve diğer bütün faaliyet alanlarında günlük temizliğin dışında dezenfeksiyon işlemleri de ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır."

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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