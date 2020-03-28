Kırıkkale'de 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu - Son Dakika

KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde şehir dışına çıkacak vatandaşlar için 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Koronavirüs Tedbirleri/Otobüs Seferleri' konulu yazısı çerçevesinde alınan kararda şehirler arası seyahatlerin Valilikten izin alınması kaydıyla yapılabileceği belirtildi. Kurulun aldığı kararlar kapsamında, günde yaklaşık 150 otobüsün kalktığı terminalde bu sayı bugün 1'de kaldı.Öte yandan, terminalde şehir dışına çıkacak vatandaşlar için 'Seyahat Kurulu' oluşturuldu. Burada vatandaşların evrakların inceledikten sonra seyahatlerine izin veriyor. Bu kapsamda 3 vatandaş seyahat için izin alırken, 11 vatandaş ise izin alamadıkları için evlerine tekrar gönderildi.