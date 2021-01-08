Esnafın da müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de seyir halindeki 2 araçta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti