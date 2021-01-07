Bu sırada caddede bulunan polis ekipleri, otomobildeki dumanı fark ederek sürücüyü durdurdu.

Murat Keser'in kullandığı 71 KD 437 plakalı otomobil Ankara Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de seyir halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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