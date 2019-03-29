Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Yangın

30 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir hafif ticari araç, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de Seyir Halindeki Araçta Yangın, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir hafif ticari araç, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin ilçesi girişinde, Burhan Kelen'in kullandığı 27 P 3019 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilin motor kısmından alevler yükseldiğini gören sürücü ve yardıma gelen vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Kayseri, Keskin, Kırıkkale, Güncel
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