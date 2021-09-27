Kırıkkale'de seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

İhbar üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, kamyonet yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Yangın, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi 'nde ( OSB ) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.Ç. idaresindeki 06 BLF 988 plakalı kamyonet, seyir halindeyken motor bölümü alevlere teslim oldu.

Kırıkkale 'de seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarları dua etmeye çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu

Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı

Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor

Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak