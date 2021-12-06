KIRIKKALE - Seyir halindeki motosiklet sürücüsü açılan ateş sonucu bacağından yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, M.B, Hüseyin Kahya Mahallesi 615. Sokak'ta motosikletiyle seyir halindeki M.D'ye (43) tabancayla ateş etti.

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