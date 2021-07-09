KIRIKKALE - Seyir halindeki tırın dorsesi yandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seyir halindeyken alev alan kimyasal madde yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale- Ankara kara yolunda, B.K. yönetimindeki plakası alınamayan seyir halindeki kimyasal madde yüklü tırın dorsesinden dumanlar yükselmeye başladı.
Alevleri fark eden sürücü yol kenarına çektiği tırla yangının çevreye sıçramasını engelledi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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