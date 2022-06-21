Kırıkkale'de termometrelerin 32 dereceye kadar çıktığı hava sıcaklıkları yerini yağmura bıraktı. Kent merkezinde kısa süreli yağış, sıcak havadan bunalan vatandaşları serinletti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ise kendisine sığınacak yer aradı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de sıcak hava yerini yağışa bıraktı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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