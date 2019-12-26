Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

6 saat önce

Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdiKırıkkale'de önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.

Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Kırıkkale'de önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgar, sebze seralarında hasara neden oldu.

Kırıkkale'de 2 gün önce gece saatlerinde hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan rüzgar, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde sebze seralarının örtülerini uçurdu. Bazı seralar ise ekili ürünlerin üzerine yıkılarak, zarar verdi. Sabah saatlerinde tarlalarına gelen çiftçiler gördükleri tablo karşısında üzüntü yaşadı. Kırıkkale Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçi Bahattin Meşe, "Rüzgardan seralarımız zarar gördü. Gece saatlerinde oldu, sabah geldiğimizde gördük ve neye uğradığımızı şaşırdık. Bu yıl ilk kez marul, kıvırcık, yeşillik ekmiştik. Devlet destekli yapmıştık serayı, bu yıl başladık sera üretimine ama talihsizlik oldu" dedi.,

Kırıkkale'de şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Kırıkkale, Kılıçlar, Yahşihan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:41 Kaynak: DHA
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