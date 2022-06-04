Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti - Son Dakika
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Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti

04.06.2022 22:32

Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti Kırıkkale'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı alt geçitlerde de büyük oranda su birikintileri oluştu. Millet Bulvarı'nda ise bir araç yolda mahsur kaldı. Sürücüye yardım eden bazı vatandaşlar aracı iterek yolun kenarına çekti. Zabıta Müdürlüğü ve trafik ekipleri, bir süre Millet Bulvarı'nı araç trafiğine kapattı. Belediye ekiplerince, vidanjörlerle su birikintileri yoldan tahliye edildi.

Yağmura yakalan bazı vatandaşlar ise sığınacak yer ararken, bazıları da yağmur altında yürümeyi tercih etti. Yahşihan ilçesinde de etkili olan yağıştan korunmak isteyen öğrenciler de stadyum tribününe sığınarak yağmur altında şarkılar söyledi.

Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti
Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti
Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti
Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Tragger, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de şiddetli yağmur hayatı felç etti - Son Dakika

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