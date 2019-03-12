Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı"

Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı" sloganı adı altında uyuşturucuyla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların da desteğiyle son 3 yılda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yüzde 90 oranında azaldı.

Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı" sloganı adı altında uyuşturucuyla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların da desteğiyle son 3 yılda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yüzde 90 oranında azaldı.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun 2016 yılından itibaren "Sıfır Torbacı" sloganıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı operasyonlar sonrasında uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı yüzde 90 oranında azaldı. Vatandaşların da desteğini alan narkotik polisleri yapılan ihbarları yerinde ve zamanında değerlendirerek, son 3 yılda bin 357 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yaptı. Tedavi olmak isteyen uyuşturucu kullanıcılarının da arttığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cani Evlat, Babasının Mezarı Başında Tartıştığı Annesini Boğarak Öldürdü

Başörtüsü Makineye Dolanan Talihsiz Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi

Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu

Helikopterli Trafik Denetiminde Yakalanan Kadın Sürücü Neye Uğradığını Şaşırdı