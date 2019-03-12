Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı"

Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı"

1 saat önce

Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı" sloganı adı altında uyuşturucuyla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların da desteğiyle son 3 yılda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yüzde 90 oranında azaldı.

Kırıkkale'de
Kırıkkale'de "Sıfır Torbacı" sloganı adı altında uyuşturucuyla mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların da desteğiyle son 3 yılda, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı yüzde 90 oranında azaldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'nun 2016 yılından itibaren "Sıfır Torbacı" sloganıyla uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı operasyonlar sonrasında uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı yüzde 90 oranında azaldı. Vatandaşların da desteğini alan narkotik polisleri yapılan ihbarları yerinde ve zamanında değerlendirerek, son 3 yılda bin 357 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yaptı. Tedavi olmak isteyen uyuşturucu kullanıcılarının da arttığı öğrenildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:08 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa
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