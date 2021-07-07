Kırıkkale'de sigarayı bırakmak isteyenler için uzaktan eğitim verilecek - Son Dakika

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar için "Zoom" üzerinden online bilgilendirme eğitimi verileceğini bildirdi.

Ağırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenmeyi önlemek amaçlarıyla halka yönelik 2021 yılı mayıs ayı itibarıyla "Başarabilirsin" temasıyla sigarayı bırakma kampanyasını hayata geçirdiğini anımsattı.

Bu kapsamda, il müdürlüğünce yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini aktaran Ağırtaş, "www.alo171.saglik.gov.tr adresindeki 'Başarabilirsin' butonundan katılım formunu doldurup kaydını yaptıran kişilere yönelik 14 Temmuz tarihinde Zoom üzerinden müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Yaşam Merkezi KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Emine Şanlı tarafından 'Sigaranın İnsan Sağlığı Üzerindeki Zararları' konulu bilgilendirme eğitimi verilecektir. Sigarayı bırakarak daha sağlıklı bir hayata ilk adımı atmak isteyen vatandaşlarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.