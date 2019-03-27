Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

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Sevgilisinin Evine Tırmanan Cani Adam, Kendini ve Sevgilisini Bıçakla Yaraladı

Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun!