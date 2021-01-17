Kırıkkale'de silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı

Kırıkkale\'de silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı
Son Güncelleme: 17.01.2021 17:20

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan K.Y, İ.L, B.E. ve S.A. ile H.A. (40), İ.S.Ş. (41) ve M.A. (30), Kırıkkale-Çorum kara yolu Akboğaz Köprüsü yakınlarında bir araya geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A, İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaçan 4 şüpheli, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Şüpheliler, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de silahlı kavgada 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı - Son Dakika
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