Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü
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Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak öldürüldü.

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, Atalay P. (33), Murat A. ve Hacı K, Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta 06 FV 8135 plakalı otomobilde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Atalay P'yi tabancayla vuran Hacı K. olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Atalay P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yakalanan Hacı K. ile araçtaki Murat A, gözaltına alındı.
Atalay P'nin cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kırıkkale, Yenişehir, Yahşihan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:10 Kaynak: AA
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