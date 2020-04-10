Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan N.K. ile A.U, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle TOKİ Blokları yakınında tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, tabancayla A.U'ya ateş etti.
Yaralanan A.U, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın ardından kaçan N.K, polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:12 Kaynak: AA
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