KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda C.A. ile H.A. arasında, "kız arkadaş meselesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. C.A. kavga sırasında üzerinde bulunan tabancayla H.A'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.A. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli C.A. ise gözaltına alındı. Öte yandan, zanlı ve yaralının çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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