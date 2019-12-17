Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı - Son Dakika
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Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı

6 saat önce

KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı.

Kırıkkale'de sis ulaşımı yavaşlattı, System.String[]

KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis, ulaşımı yavaşlattı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehri kaplayan sis tabakası, ulaşımı da olumsuz etkiledi. 46 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayseri-Kırıkkale, Samsun-Kırıkkale karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü noktalarda yavaş ilerledi. Güzergahlarda önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.


Kırıkkale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:17 Kaynak: DHA
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