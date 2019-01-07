Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Sobadan Zehirlenen 2 Kişi Hastanelik Oldu

Kırıkkale'de Sobadan Zehirlenen 2 Kişi Hastanelik Oldu

33 dakika önce

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de Sobadan Zehirlenen 2 Kişi Hastanelik Oldu, System.String[]
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık köyündeki evlerinde rahatsızlanan Rukiye Koçak (33) ve Zehra Koçak (9) için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen kadın ve küçük kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Koçak, Pazarcık, Kırıkkale, 3. Sayfa
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