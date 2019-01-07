Kırıkkale'de Sobadan Zehirlenen 2 Kişi Hastanelik Oldu
33 dakika önce
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pazarcık
köyündeki evlerinde rahatsızlanan Rukiye Koçak
(33) ve Zehra Koçak (9) için 112 Acil Servis
ekiplerine haber verildi. Ekipler tarafından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen kadın ve küçük kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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