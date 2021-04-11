Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki denetimler sürüyor.
Kırıkkale'de cuma günü saat 21.00'de başlayıp 12 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.
Ekipler, kent merkezindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu ve GBT sorgusu yapıyor.
Maske takmayan sürücü ve yolcuları da uyaran ekipler, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırlıyor.
Öte yandan, ulaşımda çok sayıda ille kara yolu bağlantısı bulunan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında da Kovid-19 denetimleri gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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