Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye 49 bin 117 lira ceza kesildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 23 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2-5 Nisan arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde 315 ekip ve 1093 personel, 307 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlalden 23 kişiye 49 bin 117 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, denetimlerde 5 bin 953 kişi ve 2 bin 449 araç sorgulandı, aranan 19 kişi yakalandı, 123 araca da 65 bin 544 lira para cezası uygulandı.