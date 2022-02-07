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Kırıkkale'de "Sokak Sağlıklaştırma" projesi başlatılıyor - Son Dakika

Kırıkkale'de "Sokak Sağlıklaştırma" projesi başlatılıyor

07.02.2022 14:40
Kırıkkale'de "Sokak Sağlıklaştırma" projesi başlatılıyor

Kırıkkale Belediyesince gerçekleştirilecek "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında iş yeri sahiplerini yönelik bilgilendirme çalışmaları başladı.

Kırıkkale Belediyesince gerçekleştirilecek "Sokak Sağlıklaştırma" projesi kapsamında iş yeri sahiplerini yönelik bilgilendirme çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'nin kalbi niteliğinde olan Zafer Caddesi'nde sokak sağlıklaştırmasının hayata geçirileceği belirtildi.

Kırıkkale Belediyesi personeli tarafından cadde üzerindeki esnaf ve mülk sahiplerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kırıkkale Belediyesince hayata geçirilecek proje kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'na bakan binalar, Zafer Caddesi'nden Belediye Caddesi'ne kadar olan 80 binanın dış cephe iyileştirmesi yapılacak. Proje ile Zafer Caddesi kent kimliğine ve güzel bir görünüme kavuşacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da "Bu proje ile binaların dış cephesi ve iş yerlerinin tabela ile tente sistemleri standart şekilde tek tip olacaktır. Çalışma mülkiyet sahiplerinin rızası alınmak suretiyle kısa sürede başlayarak, kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Proje ile şehir merkezimiz modern ve daha güzel bir görünüm kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Meydanı, Kırıkkale, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi başlatılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de "Sokak Sağlıklaştırma" projesi başlatılıyor - Son Dakika
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