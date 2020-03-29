Kırıkkale'de sokaklara ' mesafeyi koru' çıkartmaları yapıştırıldı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında cadde ve sokaklara 'sosyal mesafeyi koru' yazılı çıkartmalar yapıştırıldı.

Kırıkkale Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, virüsün yayılmasının önüne geçmek için 'sosyal mesafe'nin korunmasına yönelik uyarılarını da artırdı. Ekipler, kentin işlek cadde ve sokaklarını sosyal mesafenin korunması için uyarıcı çıkartmalar yapıştırdı. Ayrıca marketlere de salgınla ilgili uyarıcı broşürler asıldı.