Kırıkkale'de sokaklara şehitlerin adı verilecek - Son Dakika
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Kırıkkale'de sokaklara şehitlerin adı verilecek

7 saat önce

Kırıkkale Belediye Meclisi, iki şehidin isminin sokaklara verilmesi kararı aldı.

Kırıkkale'de sokaklara şehitlerin adı verilecek, System.String[]

Kırıkkale Belediye Meclisi, iki şehidin isminin sokaklara verilmesi kararı aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mart ayı meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, önceki aya ait karar özeti okunup oylandı, komisyon raporları okundu.

Toplantıda, Sanayi Mahallesi 1533. Sokağa şehit Ferdican Altunkaş'ın, Bağlarbaşı Mahallesi 815. Sokağa ise şehit Sadık Güllü'nün isminin verilmesi kararı alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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