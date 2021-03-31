Kırıkkale'de sopayla başına vurduğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de sopayla başına vurduğu kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
31.03.2021 11:49
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan kavgada başına sopayla vurduğu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan kavgada başına sopayla vurduğu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hamzalı köyünde çıkan kavgada M.P'nin (58) başına sopayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan N.Y'nin (50) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hamzalı köyünde 28 Mart'ta aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada N.Y. tarafından sopayla başına vurulan M.P. hayatını kaybetmiş, şüpheli evinde gözaltına alınmıştı.
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