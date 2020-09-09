Kırıkkale'de sözleşmeli tarımsal üretim toplantısı yapıldı - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerin alım garantisi ile planlı üretim yapabilmesi ve gelir düzeyinin artırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, müdürlükte düzenlenen sözleşmeli tarımsal üretim toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin emeğinin tam karşılığını alacağından emin olarak planlı şekilde üretim yapması ve bu sayede gelir düzeyinin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

İlde 2019 yılında bakanlığın desteği ile yürüttükleri Sözleşmeli Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi ile 147 üretici ile 1500 dekar alanda 15 ton kuru fasulye tohumu ekiminin yapıldığını anlatan Yılmaz, "26 üreticimiz ile 500 dekar alanda 6,5 ton mercimek tohumu ekimi, 10 üreticimiz ile 1000 dekar alanda 518 kg İnegöl alası çerezlik ayçiçeği ekimi, 2 üreticimiz ile de Palancı-1 ve Ahmet bey çerezlik ayçiçeği 50 dekar alanda 40 kg ekimi gerçekleştirerek bu alanda gelişmeler kat ettik." diye konuştu.

Yılmaz, Türk Şeker Tarım AŞ'nin arpa ve buğday başta olmak üzere birçok tarımsal ürün için sözleşmeli üretim yöntemi ile ürün temin etmek istediğini belirterek, bu konuda planlamalarını yaptıklarını ve bilgi almak ya da üretim yapmak isteyen tüm çiftçileri il ve ilçe müdürlüklerine davet etti.

Toplantıya, Türk Şeker Tarım AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.