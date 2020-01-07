Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı - Son Dakika

Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir okuldaki spor salonunun bitişiğinde bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu hasar oluştu.

Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı, System.String[]

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bir okuldaki spor salonunun bitişiğinde bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahalesi'nde bulunan Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin spor salonu bitişiğinde bulunan kalorifer dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, kalorifer dairesi yıkıldı, okul ve spor salonunda hasar oluşmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, öğrencilerin okulda bulunmadığı sırada yaşanan patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Anadolu Lisesi, Karakeçili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi
Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
18:42 Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -4 - Son Dakika
18:42 Kadıköy'de polise silahlı saldırı - Son Dakika
18:39 Şişli'de reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü - Son Dakika
18:38 Güney Sudan Dışişleri Bakanı Acuil, Stratejik Düşünce Enstitüsünde konuştu - Son Dakika
18:37 ŞİŞLİ'DE REKLAM PANOSUNDAN KOPAN PARÇA KAFASINA DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:45:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de spor salonu bitişiğindeki kalorifer kazanı patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]