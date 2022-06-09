Kırıkkale'de spor şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kırıkkale'de spor şenliği düzenlendi

09.06.2022 15:17
Kırıkkale'de spor şenliği düzenlendi

Kırıkkale Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Amatör Spor Kulüpler Federasyonunca (ASKF) "Yaza Merhaba Küçükler 2. Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Amatör Spor Kulüpler Federasyonunca (ASKF) "Yaza Merhaba Küçükler 2. Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, Büyük Şehir Parkı'na kadar yürüdü.

Buradaki törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, şenlik dolayısıyla kentte coşku yaşandığını belirtti.

Gençlerdeki heyecanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Güneş, birlikte daha güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ise bireylerdeki spor alışkanlığının daha erken yaşlarda kazandırılması gerektiğini ve erken yaşlarda yapılan sporun bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağladığını dile getirdi.

Çocukların fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Aygün, bu yıl spor şenliğinin ikincisini düzenlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli spor branşlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Öğrencilerin doyasıya eğlendiği şenliğe, Kırıkkale ASKF Başkanı Sırrı Zengin, TÜGVA İl Temsilcisi Çağrı Parlak, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kırıkkale, gençlik, Güncel, Son Dakika

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