Kırıkkale'de su faturalarına korona virüs tedbiri - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu.



Kırıkkale'nin dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Kent genelinde "Evde Kal Kırıkkale" çağrısıyla farkındalık oluşturan Kırıkkale Belediyesi, sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini 3 ay süre ile durdurdu. Alınan kararda faturaların sistemsel olarak 3 ay süresince son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları alınarak faturalandırma işlemi yapılacağı belirtildi. - KIRIKKALE