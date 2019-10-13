Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

1 saat önce

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı, System.String[]

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin su kanalına  devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Macit Evmez (26) yönetimindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mehmet (56), Nafiye (47) ve Ayten Evmez (55) ile Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kırıkkale, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk derneği ve marketine saldırdı: 3 yaralı Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 02:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de, su kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]