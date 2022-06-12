Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

12.06.2022 10:05
Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Bayram Kulaç yönetimindeki 06 BEJ 366 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 14. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Gizem, Zeynep Aslı, Nuray, Aslan ve Muzaffer Kulaç yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırıkkale, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de su kanalına devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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