Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
S.K. (57) idaresindeki 42 AFA 416 plakalı tır, Kırıkkale- Yozgat kara yolunun 72. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika