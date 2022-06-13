Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü

13.06.2022 17:16
Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

S.K. (57) idaresindeki 42 AFA 416 plakalı tır, Kırıkkale- Yozgat kara yolunun 72. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampoldeki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Yozgat, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de su kanalına devrilen tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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