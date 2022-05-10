Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10.05.2022 21:00
Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Hüseyin S. idaresindeki 71 ACG 762 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında bariyerlere çarparak su kanalına düştü.

Kazada, sürücü ile beraberinde bulunan Aleyna A. (25) araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri araç içinde yapılan yaralılar, Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşısıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü ve yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Kırıkkale, Ankara, OSB, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:41 Konya'da iki okul servisi çarpıştı! Kazada 9'u öğrenci toplam 14 kişi yaralandı
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 21:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement