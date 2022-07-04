Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi yakınında meydana geldi. Çevredekiler, 3 metre derinliğindeki kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, itfaiye merdiveniyle kanala inip sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Gencay Göçer olduğunu tespit etti. Göçer'in cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı. Gencay Göçer'in başında yara izleri de görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE'DE SU KANALINDAN CESET ÇIKTI - Son Dakika

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