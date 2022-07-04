KIRIKKALE'DE SU KANALINDAN CESET ÇIKTI - Son Dakika
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KIRIKKALE'DE SU KANALINDAN CESET ÇIKTI

04.07.2022 14:15

KIRIKKALE'de 3 metre derinliğindeki su kanalında Gencay Göçer'in (32) cansız bedeni bulundu.

KIRIKKALE'de 3 metre derinliğindeki su kanalında Gencay Göçer'in (32) cansız bedeni bulundu. Başında yara izleri tespit edilen Göçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ardiyeciler Sitesi yakınında meydana geldi. Çevredekiler, 3 metre derinliğindeki kanalda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, itfaiye merdiveniyle kanala inip sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Gencay Göçer olduğunu tespit etti. Göçer'in cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gencay Göçer'in başında yara izleri de görüldü.

Gencay Göçer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, olay yerinde delil araması yaptı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE SU KANALINDAN CESET ÇIKTI - Son Dakika

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