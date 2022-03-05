KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü - Son Dakika
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KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

05.03.2022 17:34

Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi 2293. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Sıddık Ö'den (72) haber alamayan oğlu, eve gittiğinde babasının kömürlükteki su kuyusuna düştüğünü gördü.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sıddık Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sıddık Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü
KIRIKKALE - Su kuyusuna düşen kişi öldü

YORUMLAR
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Karşıyaka, Kırıkkale, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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