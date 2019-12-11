Kırıkkale'de süne ile mücadele - Son Dakika
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Kırıkkale'de süne ile mücadele

6 saat önce

Kırıkkale'de "süne ile mücadele seferberliği" kapsamında 2019 yılı içinde 11 ekip 33 teknik personel ile çalışmalar sürdürüldü.

Kırıkkale'de süne ile mücadele, System.String[]

Kırıkkale'de "süne ile mücadele seferberliği" kapsamında 2019 yılı içinde 11 ekip 33 teknik personel ile çalışmalar sürdürüldü.


Süne mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "2019 yılında, 11 ekip ve 33 teknik personel ile yoğun bir saha çalışması yürüttük. 'Süne ile Mücadele Seferberliği' ilan ederek, ticaret borsamızı, ziraat odalarımızı, çiftçilerimizi ve teknik personellerimizi birçok kez bir araya getirdik. Bu konuda eğitim toplantıları düzenledik" dedi.


Yılmaz, "Ekiplerimiz sürekli saha çalışmaları yürüttüler ve ilaçlama yapılması gereken tüm alanları tespit ederek çiftçimizi ilaçlama yapmaya sevk ettiler. Bu çalışmamızın sonucunu, daha yüksek protein değerlerine sahip bereketli bir hasat ile aldık. Ancak çalışmaların aynı ciddiyet ve iş birliği anlayışı ile devam etmesi gerekmektedir. Süne zararlısının erginleri kış aylarında kışlak adı verilen, yüksek noktalara çıkar ve kış aylarını burada geçirirler. Ekiplerimiz ile burada metrekareye düşen ergin süne zararlısı miktarının tespitini yapıyor ve raporlarımızı bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu yıl olduğu gibi 2020 yılında da emeğimizi süneye kurban etmeyeceğiz" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
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