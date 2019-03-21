Kırıkkale'de Şüpheli Ölüm

Kırıkkale'de bir genç, cami tuvaletinde ölü bulundu.

Kırıkkale'de bir genç, cami tuvaletinde ölü bulundu.



Yenimahalle Barbaros Camisi'nin tuvaletlerine abdest almak için gelen vatandaşlar, O.G'nin (20) hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, O.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ceset, savcılık incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

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