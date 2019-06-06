Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de şüpheli ölüm
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırıkkale'de şüpheli ölüm

1 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Kırıkkale'de şüpheli ölüm, System.String[]
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir kişi otomobilin içinde ölü bulundu.

Olay, Balışeyh ilçesinin Beyobası köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kıyısındaki otomobilin içinde silahla vurulmuş H.Y. isimli şahsı gören köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri H.Y.'nin öldüğünü belirledi. Aracın içinde arama yapan jandarma, "ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı küçük bir not kağıdı buldu. Buradaki tahkikatın ardından ceset cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Karısını öldürmeden önce masaj yaptırmış Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de şüpheli ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]