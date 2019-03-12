Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Sürek Avı

Kırıkkale'de Sürek Avı

1 saat önce

Keskin ilçesinde 2017 yılında bugüne kadar sürek avında 239 yaban domuzu avlandı.

Kırıkkale'de Sürek Avı, System.String[]
Keskin ilçesinde 2017 yılında bugüne kadar sürek avında 239 yaban domuzu avlandı.

Keskin Kara ve Su Avcıları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hacı Benzer Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü denetiminde sürek avı düzenlendiğini söyledi.

Düzenlenen sürek avlarında 2017 yılından bugüne kadar 239 yaban domuzunun avlandığını belirten Türe, şöyle konuştu:

"Derneğimize kayıtlı 108 avcı her yıl sürek avı yapmaktadır. İlçemiz sınırları içerisinde doğal yaşam alanlarını ve yaban hayatlarının devamlılığını sağlamak için gerekli çalışmalar yapmaktayız. Avcıların yıllık vize işlemleri ve gerekli evrak işlemleri derneğimiz tarafından yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde talepler üzerine 6 kez sürek avı düzenlenmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Keskin, Kırıkkale, Güncel
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