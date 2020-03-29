Kırıkkale'de, sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika

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Kırıkkale'de, sürücü ve yolculara ateş ölçümü
15 dakika önce
KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçüldü.
KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçüldü.
Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Yahşihan ilçesindeki Yenişehir kavşağına kurulan 2 noktada sürücüleri durduran jandarma ekipleri, koronavirüsle ilgili uyarıda bulundu. Sağlık ekipleri ise sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Valilik izniyle sefer yapılan şehirler arası otobüsler de jandarma ekipleri tarafından denetlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 06:12 Kaynak: DHA
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