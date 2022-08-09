Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu - Son Dakika
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Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu

09.08.2022 11:58

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu.

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi. Fatih Karademir T. yönetimindeki 68 FD 900 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


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Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu - Son Dakika

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