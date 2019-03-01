Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Taksicilerden Öğrencilere Tatlı İkramı

Kırıkkale'de Taksicilerden Öğrencilere Tatlı İkramı

1 saat önce

Yahşihan ilçesinde taksiciler, üniversite öğrencilerine lokma tatlısı ikram etti.

Kırıkkale'de Taksicilerden Öğrencilere Tatlı İkramı, System.String[]
Yahşihan ilçesinde taksiciler, üniversite öğrencilerine lokma tatlısı ikram etti.

İlçede öğrencilerin yoğun bulunduğu Yenişehir Mahallesi'nde taksiciler, Kırıkkale Üniversitesi B Kapısı çıkışında kurdukları çadırda öğrencilere tatlı ikram etti.

Yenişehir Taksiciler Kooperatifi Başkanı Sabri Aydın, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin bir sıkıntıları olduğunda kendilerini aradıklarını söyledi.

Öğrencilere her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Aydın, "Biz öğrencilerle aile gibiyiz. Onlar bizim hem kardeşimiz hem de müşterimiz. Taksi durağı olarak araçlarımızda pos makinesi uygulaması başlattığımızı, araçlarımızda kendilerinin ve şoförlerimizin güvenliği için takip cihazlarının takıldığının bilinmesini istiyoruz. Ayrıca hangi saatte olursa olsun hastane ve benzeri yerlere gidildiğinde bekleme ücreti talep edilmeyecek. Taksilerimiz kesinlikle yasal olarak çalışmakta ve bu nedenle herhangi bir şoförümüzden şikayetiniz olursa gerek idaremize gerekse zabıta ve diğer güvenlik güçlerine bildirmenizi rica ediyorum." diye konuştu.

Programa, Yahşihan Belediye Başkan Adayı Ahmet Sungur, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Oğuz Kahraman ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:18 Kaynak: AA

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