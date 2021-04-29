KIRIKKALE'DE 'TAM KAPANMA' BAŞLADI - Son Dakika

KIRIKKALE'DE 'TAM KAPANMA' BAŞLADI
29.04.2021 23:25
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar üzerinde...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar üzerinde denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, tek tek durduğu araçtaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ederek Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yaptı. Seyahat izin belgeleri bulunmayanlara 4 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kent merkezindeki denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ederek HES kodu, GBT sorgusu ve alkol denetimi yapan polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kurallara uymayanlar hakkında tutanak hazırladı.
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