Kırıkkale'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 112 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, kurallara uymadığı belirlenen 112 kişiye 213 bin 214 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde tam kapanma sürecinde 1130 ekip ve 3 bin 896 personel, 1130 uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 16 bin 117 kişi ve 9 bin 261 araç sorgulandı, aranan 42 kişi yakalandı, 321 araca 160 bin 909 lira trafik cezası uygulandı.

Uygulamalarda Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 112 kişiye de 213 bin 214 lira idari ceza kesildi.