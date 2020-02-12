Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda binlerce yıl öncesine ait olduğu öğrenilen Medusa (Helios) Güneş Tanrısı ile bilgeliği temsil eden Çift Horoz figürlerini betimleyen tarihi eserler ele geçirildi.

Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu, System.String[]

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda binlerce yıl öncesine ait olduğu öğrenilen Medusa (Helios) Güneş Tanrısı ile bilgeliği temsil eden Çift Horoz figürlerini betimleyen tarihi eserler ele geçirildi.


Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde 5 Şubat tarihinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir yazlık evin bahçesinde bulunan iki balıkçı teknesinin çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri operasyon başlattı. Kamera kayıtlarına takılan şahısların kimlikleri kısa sürede tespit edilirken şüphelilerin bir süre teknik ve fiziki takip üzerine Samsun'a gittiği belirlendi. Ekipler, çalınan tekneleri Vezirköprü ilçesinde buldu.


Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bahşılı ilçe merkezindeki ev ve çevresinde arama yapan Jandarma ekipleri, bahçede 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan mezar taşı ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Medusa (Helios) Güneş Tanrısı ile bilgeliği temsil eden Çift Horoz figürlerini betimleyen tarihi eserlere el konuldu. Taşların tarihi değerinin öğrenilebilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Arkeolog talep edildiği bildirildi.


Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu, adam yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve su ürünleri kanununa muhalefet gibi suçlardan pek çok sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi. Kırıkkale Adliyesine sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kim Kardashian'a özenen Linet, 30 bin TL'ye kalça operasyonu yaptırdı
Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:44:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]