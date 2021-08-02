Kırıkkale'de tarlada Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir akrabasının tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşyazı köyünde akrabasının üzerine tapulu araziye Hint keneviri eken Ç.N'yi (34), gece saatlerinde sulama yapmak için bölgeye geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Tarlada ekili halde 45 kök kenevirin yanı sıra 300 gram kubar esrar ve sulamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli Ç.N, gözaltına alındı.